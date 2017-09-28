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СП выявила снижение расходов на собственные полномочия в бюджетах Камчатки и Алтая

Экономика и бизнес
28 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По данным Счетной палаты, в регионах не в полной мере выполняются обязательства по обеспечению жильем детей-сирот и отмечается снижение доступности и качества оказания медпомощи

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении региональных консолидированных бюджетов в Республике Алтай и Камчатском крае в части снижения расходов на собственные полномочия по итогам 2016-го и истекшего периода 2017 года. В частности, выявлены нарушения при финансировании строительства соцобъектов и дорог, в обеспечении медицинской помощи, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В обоих регионах проверка выявила сокращение расходов на собственные полномочия (субъектов РФ - прим. ТАСС), при этом в Республике Алтай расходы снизились на 4% (с 9,2 млрд рублей в 2015 году до 8,9 млрд рублей в 2016 году), а в Камчатском крае сокращение только в этом году составило 4,6 млрд рублей. <...> В Республике Алтай проверка также выявила бюджетные нарушения в строительстве дорог, объектов здравоохранения, неэффективную трату госсредств на разработку проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, в Республике Алтай не в полной мере выполняются обязательства по обеспечению жильем детей-сирот из-за недофинансирования этого направления в 2016-2017 годах. Также республика занизила затраты из республиканского бюджета на медицинскую помощь, что привело к дефициту финансового обеспечения медпомощи с 823 млн рублей в 2016 году до 746 млн рублей в 2017 году, говорится в релизе. "<...> Из-за этого сократился объем медпомощи по ОМС почти на 300 тыс. случаев, а доля расходов на оплату труда за счет ОМС сократилась по сравнению с 2015 годом с 67% до 65,7%", - отмечается в сообщении.

В Камчатском крае Счетная палата РФ выявила снижение доступности и качества оказания медицинской помощи. Счетная палата также установила, что в крае были выявлены нарушения при предоставлении субсидий юридическим лицам, а в региональном законодательстве не закреплен порядок по проверке инвестпроектов на эффективность использования средств краевого бюджета.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены различные нарушения, свидетельствующие о "низком уровне финансового менеджмента в проверяемых регионах", ошибки, носящие системный характер, в том числе "отсутствие контроля со стороны органов исполнительной власти регионов за деятельностью подведомственных организаций", отмечает Счетная палата.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена в правительства Республики Алтай и Камчатского края, в Минфин РФ.

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