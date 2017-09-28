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Туроператор TUI не согласен с критикой Роспотребнадзора по ситуации с "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Часть туристов, по данным туроператора, по своей инициативе осталась в аэропорту

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания TUI не согласна с критикой Роспотребнадзора, который заявил о возможности возбуждения административного дела в отношении туроператора в связи с бездействием в ситуации с "ВИМ-Авиа", сообщили ТАСС в пресс-службе турфирмы.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Мы считаем несправедливыми такие намерения Роспотребнадзора. Когда мы узнали об отменах рейсов "ВИМ- Авиа", мы всех - агенты, туристы - незамедлительно уведомили, чтобы туристы не ехали в аэропорт. Иногородних просили отправляться домой и уже там ожидать информации о вариантах ближайших вылетов", - заявили в TUI.

Часть туристов, по данным туроператора, "по своей инициативе" осталась в аэропорту и "впоследствии они жаловались, что мы не предоставляем им информацию и не отправляем на отдых". Компания утверждает, что не могла предоставить информацию туристам о вылетах, потому что решалась ситуация с альтернативными бортами.

TUI готова за свой счет обеспечить своим клиентам перевозку взамен отмеренных рейсов "ВИМ-Авиа", заявили в компании. "Туристы, которые долго находились в аэропорту, уже распределены на рейсы, которые вылетают в Турцию 29 сентября ночью", - сообщили в TUI.

Сейчас в Турции находится 1,5 тыс. российских туристов по линии туроператора TUI, которые должны были лететь домой рейсами "ВИМ-Авиа". На время ожидания вылета они размещены в отелях с питанием за счет турфирмы. Компания рассчитывает обеспечить обратный вылет "в ближайшие несколько дней". Туристам, чей обратный вылет был запланирован на 7-8 октября, также будет обеспечен борт для возвращения домой, заверил туроператор.

Претензии Роспотребнадзора

Ранее в четверг Роспотребнадзор заявил, что возбудит административное дело в отношении туроператора TUI после многочисленных жалоб на бездействие в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора оказывают консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений.

"Для нескольких десятков клиентов туроператора TUI, более суток ожидающих в аэропорту Домодедово, специалисты Роспотребнадзора на территории аэропорта в помещениях санитарно-карантинных пунктов организовали питьевой режим, питание, возможность отдохнуть", - добавили в ведомстве.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

К вывозу пассажиров подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

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