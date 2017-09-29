Роскомнадзор выявил нарушения российского законодательства в работе телеканала CNN

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители CNN International вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел в отношении телеканала, сообщается на сайте ведомства в пятницу.
"В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.
Проверка проведена в отношении компании ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала в России. Отмечается, что по окончании рассмотрения дел будет решен вопрос о вынесении каналу предупреждения за нарушения закона о СМИ и лицензионных требований. Каналу также будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.