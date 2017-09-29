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Набиуллина: ,анковская система России стабильна

Экономика и бизнес
29 сентября, 11:51 дата обновления: 29 сентября, 12:00 UTC+3

По словам Набиуллиной, доля проблемных ссуд в общем кредитном портфеле банков РФ составляет не более 10%, большинство из них покрыто резервами

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Банковская система РФ в стабильном состоянии, большинство показателей в положительном тренде. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"Банковская система в стабильном состоянии. И надо смотреть на общие индикаторы, которые характеризуют деятельность банковской системы: это и достаточность капитала, и рост прибыли, рост кредитования, снижение процентных ставок, нормативы, покрытие резервами - все в норме, все в положительном тренде находится", - сказала она.

По ее словам, доля проблемных ссуд в общем кредитном портфеле банков РФ составляет не более 10%, большинство из них покрыто резервами.

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