МТС приостанавливает работу в Туркменистане

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оператор МТС с 29 сентября приостановил предоставление услуг связи в Туркменистане в связи с действиями государственной компании электросвязи "Туркментелеком", говорится в сообщении МТС.
Как отмечается в пресс-релизе, "Туркментелеком" отключил для МТС услуги международной и междугородней зоновой связи и услуги доступа в интернет.
"В настоящее время компания МТС продолжает переговоры с регулирующими органами Туркменистана о получении разрешений на использование частот, а также о выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи", - добавил оператор.
В пресс-службе МТС ТАСС сообщили, что в компании нацелены на положительный исход и восстановление работы сетей. "Надеемся на конструктивное решение вопроса", - пояснили в компании.
Лицензия МТС на оказание услуг связи в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года. На конец II квартала 2017 года оператор обслуживал в республике 1,7 млн абонентов.