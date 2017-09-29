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МТС приостанавливает работу в Туркменистане

Экономика и бизнес
29 сентября, 12:21 дата обновления: 29 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Оператор обслуживает в республике 1,7 млн абонентов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оператор МТС с 29 сентября приостановил предоставление услуг связи в Туркменистане в связи с действиями государственной компании электросвязи "Туркментелеком", говорится в сообщении МТС.

Как отмечается в пресс-релизе, "Туркментелеком" отключил для МТС услуги международной и междугородней зоновой связи и услуги доступа в интернет.

"В настоящее время компания МТС продолжает переговоры с регулирующими органами Туркменистана о получении разрешений на использование частот, а также о выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи", - добавил оператор.

В пресс-службе МТС ТАСС сообщили, что в компании нацелены на положительный исход и восстановление работы сетей. "Надеемся на конструктивное решение вопроса", - пояснили в компании.

Лицензия МТС на оказание услуг связи в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года. На конец II квартала 2017 года оператор обслуживал в республике 1,7 млн абонентов.

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