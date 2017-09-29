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Россия взыскала $1,7 млн судебных издержек с компании FPH после дела ЮКОСа

Экономика и бизнес
29 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Компания игнорировала предписание арбитража, но после обращения российской стороны в Высокий суд Лондона немедленно оплатила все издержки

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. России удалось взыскать $1,7 млн в качестве возмещения судебных издержек с одной из компаний, аффилированных с ЮКОСом. Об этом ТАСС сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ по делу ЮКОСа Андрей Кондаков.

"Российская Федерация получила платеж на сумму порядка $1,7 млн, покрывающий все арбитражные и судебные издержки, связанные с выдвинутым против нее иском по линии Financial Performance Holdings B.V. (FPH) - структурой, аффилированной с бывшей нефтяной компанией ЮКОС", - сообщил глава центра.

В феврале 2014 года компания предъявила иск Российской Федерации в связи с якобы имевшими нарушениями положений Договора к энергетической хартии. Общая сумма иска, ставшего последним в группе так называемых исков второй волны по делу ЮКОСа, превысила $1,3 млрд.

После отмены Окружным судом Гааги в апреле 2016 года решений гаагского арбитража на сумму в $50 млрд, представители FPH без какого-либо объяснения причин направили в лондонский арбитраж уведомление об отзыве своего иска. Арбитраж удовлетворил эту просьбу и обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, связанные с этим процессом. Компания проигнорировала предписание арбитража и оставила без ответа неоднократные напоминания российской стороны о необходимости исполнения вынесенного решения.

"В результате российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона с ходатайством о принудительном взыскании упомянутых издержек. Получив извещение и не дожидаясь решения суда, представители FPH немедленно оплатили российской стороне все издержки, связанные с этим необоснованным иском, включая и затраты, связанные с подачей ходатайства в лондонский суд", - отметил Кондаков.

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