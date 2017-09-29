Сечин пожурил за лень миноритариев "Роснефти", желающих попасть в совет директоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил, что миноритарные акционеры в принципе могут стать членами совета директоров компании, но сейчас ничего не делают для этого из-за своей лени. Об этом он сказал на внеочередном собрании акционеров, отвечая на вопрос акционера о возможности миноритариев стать членами совета директоров.

"У вас есть 100 тыс. акционеров, физических лиц. Консолидируйте акции, договоритесь с другими акционерами, и мы будем приветствовать ваше участие в управлении компанией. Но вы же этого не делаете - ленитесь", - сказал Сечин и предложил акционеру начать собирать подписи в поддержку его идеи.

Сечин заметил, что он продолжает поддерживать активное участие миноритарных акционеров в жизни компании, при этом он опроверг утверждение, что когда-то говорил о том, что они могут с легкостью стать членами совета директоров.

"Это надо делать в соответствии с вашей финансовой ответственностью и не ущемлять права тех акционеров, которые приобрели тот или иной пакет акций и [сделали существенные] вложения", - подчеркнул он.

"Мнение миноритария должно учитываться, и оно учитывается", - добавил глава "Роснефти".