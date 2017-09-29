Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сечин пожурил за лень миноритариев "Роснефти", желающих попасть в совет директоров

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Глава компании также отметил, что поддерживает активное участие миноритарных акционеров в жизни организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил, что миноритарные акционеры в принципе могут стать членами совета директоров компании, но сейчас ничего не делают для этого из-за своей лени. Об этом он сказал на внеочередном собрании акционеров, отвечая на вопрос акционера о возможности миноритариев стать членами совета директоров.

Смотрите также

Сечин: места в совете директоров "Роснефти" перераспределят после закрытия сделки с CEFC

Источник: Шрёдера утвердили кандидатом на пост главы совета директоров "Роснефти"

"У вас есть 100 тыс. акционеров, физических лиц. Консолидируйте акции, договоритесь с другими акционерами, и мы будем приветствовать ваше участие в управлении компанией. Но вы же этого не делаете - ленитесь", - сказал Сечин и предложил акционеру начать собирать подписи в поддержку его идеи.

Сечин заметил, что он продолжает поддерживать активное участие миноритарных акционеров в жизни компании, при этом он опроверг утверждение, что когда-то говорил о том, что они могут с легкостью стать членами совета директоров.

"Это надо делать в соответствии с вашей финансовой ответственностью и не ущемлять права тех акционеров, которые приобрели тот или иной пакет акций и [сделали существенные] вложения", - подчеркнул он.

"Мнение миноритария должно учитываться, и оно учитывается", - добавил глава "Роснефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Комитет Госдумы: в "Матильде" нет никаких нарушений законодательства РФ
7
Москвичка признала правомерность выписанных ей штрафов за парковку на 320 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама