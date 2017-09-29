Сечин: места в совете директоров "Роснефти" перераспределят после закрытия сделки с CEFC

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САНККТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября /ТАСС/. После закрытия сделки по вхождению китайской CEFC в состав акционеров "Роснефти" места в совете директоров компании будут перераспределены. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на внеочередном общем собрании акционеров.
"После вхождения "Хуасинь" (CEFC) в состав акционеров компании, расширения состава совета директоров не потребуется, места будут перераспределены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Сечин подтвердил, что "Роснефть" ожидает закрытия сделки по покупке CEFC 14,16% пакета акций российской нефтяной компании до конца года.
Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку. Сумма сделки составит $9,1 млрд. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, решение о продаже пакета акций компании было принято после того, как произошла серьезная девальвация доллара по отношению к евро.