CEFC профинансирует покупку акций "Роснефти" за счет займов и собственных средств

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. CEFC профинансирует сделку по покупке 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore за счет займов и собственного денежного потока, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление китайской энергокомпании.
"CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и зарубежных организаций для финансирования сделки по приобретению доли в "Роснефти", - отмечается в сообщении.
При этом один из руководителей китайской компании пояснил Reuters, что CEFC обсуждает финансирование сделки с банком развития Китая (China Development Bank), однако отказался раскрывать подробности. Он также добавил, что у CEFC в банке открыта кредитная линия объемом 30 млрд юаней.
В свою очередь, источник в банковских кругах сообщил агентству, что, помимо банка развития Китая кредитором по сделке может выступить российский ВТБ.
Reuters не удалось получить комментарии в обоих банках.