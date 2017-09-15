CEFC профинансирует покупку акций "Роснефти" за счет займов и собственных средств

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. CEFC профинансирует сделку по покупке 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore за счет займов и собственного денежного потока, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление китайской энергокомпании.

"CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и зарубежных организаций для финансирования сделки по приобретению доли в "Роснефти", - отмечается в сообщении.

При этом один из руководителей китайской компании пояснил Reuters, что CEFC обсуждает финансирование сделки с банком развития Китая (China Development Bank), однако отказался раскрывать подробности. Он также добавил, что у CEFC в банке открыта кредитная линия объемом 30 млрд юаней.

В свою очередь, источник в банковских кругах сообщил агентству, что, помимо банка развития Китая кредитором по сделке может выступить российский ВТБ.

Reuters не удалось получить комментарии в обоих банках.