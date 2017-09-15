Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CEFC профинансирует покупку акций "Роснефти" за счет займов и собственных средств

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Компания обсуждает финансирование сделки с банком развития Китая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. CEFC профинансирует сделку по покупке 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore за счет займов и собственного денежного потока, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление китайской энергокомпании.

Смотрите также

Китайская CEFC купит 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore

CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"

ФАС: сделка по покупке CEFC акций "Роснефти" может потребовать согласования правкомиссии

"CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и зарубежных организаций для финансирования сделки по приобретению доли в "Роснефти", - отмечается в сообщении.

При этом один из руководителей китайской компании пояснил Reuters, что CEFC обсуждает финансирование сделки с банком развития Китая (China Development Bank), однако отказался раскрывать подробности. Он также добавил, что у CEFC в банке открыта кредитная линия объемом 30 млрд юаней.

В свою очередь, источник в банковских кругах сообщил агентству, что, помимо банка развития Китая кредитором по сделке может выступить российский ВТБ.

Reuters не удалось получить комментарии в обоих банках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лондонском метро прогремел взрыв
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
В Великобритании умер самый старый кот в мире
4
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay
5
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
6
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
7
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама