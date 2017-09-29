Минфин договорился с госбанками о предоставлении кредитов регионам по ставке не выше 9,5%

S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
Талибы омрачили внезапный визит Мэттиса и Столтенберга в АфганистанМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин России достиг договоренности с крупными госбанками о предоставлении кредитов субъектам РФ по ставкам не выше 9,5%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.
"Мы договорились о реструктуризации кредитов, чтобы коммерческие кредиты были более доступны для субъектов РФ. Договорились с крупнейшими государственными банками, что стоимость кредитов для регионов не будет превышать ключевой ставки ЦБ плюс 1 п.п.", - сообщил Силуанов. Минфин готов рассмотреть и другие предложения от банков, добавил министр.
Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 8,5% годовых.
Ранее глава Минфина сообщал, что объем погашения российскими регионами бюджетных кредитов в 2018-2022 годах должен составить 736 млрд рублей, в 2021 году - 94 млрд рублей, в 2022 году - 141 млрд рублей.
По словам министра, в рамках реструктуризации региональных бюджетов субъекты РФ погасят задолженность по бюджетным кредитам в размере не более 5% от объема основного долга в 2018-2019 годах, 10% - в 2020 году и до 20% - в последующие годы.
Силуанов пояснил, что это позволит снизить бюджетную нагрузку регионов на 428 млрд рублей, в том числе в 2018 году - на 250 млрд рублей, в 2019 году - на 177 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет.