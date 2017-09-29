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Минфин договорился с госбанками о предоставлении кредитов регионам по ставке не выше 9,5%

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:19 дата обновления: 29 сентября, 14:25 UTC+3

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ведомство готово рассмотреть и другие предложения от банков

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ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин России достиг договоренности с крупными госбанками о предоставлении кредитов субъектам РФ по ставкам не выше 9,5%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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"Мы договорились о реструктуризации кредитов, чтобы коммерческие кредиты были более доступны для субъектов РФ. Договорились с крупнейшими государственными банками, что стоимость кредитов для регионов не будет превышать ключевой ставки ЦБ плюс 1 п.п.", - сообщил Силуанов. Минфин готов рассмотреть и другие предложения от банков, добавил министр.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 8,5% годовых.

Ранее глава Минфина сообщал, что объем погашения российскими регионами бюджетных кредитов в 2018-2022 годах должен составить 736 млрд рублей, в 2021 году - 94 млрд рублей, в 2022 году - 141 млрд рублей.

По словам министра, в рамках реструктуризации региональных бюджетов субъекты РФ погасят задолженность по бюджетным кредитам в размере не более 5% от объема основного долга в 2018-2019 годах, 10% - в 2020 году и до 20% - в последующие годы.

Силуанов пояснил, что это позволит снизить бюджетную нагрузку регионов на 428 млрд рублей, в том числе в 2018 году - на 250 млрд рублей, в 2019 году - на 177 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет.

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