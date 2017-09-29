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ТОР "Михайловский" в Приморье расширят под проекты животноводства

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Реализация двух инвестпроектов позволит создать более 600 новых рабочих мест

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере животноводства с объемом инвестиций в размере 14,5 млрд рублей могут быть реализованы на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье за счет увеличения границ ТОР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Минвостокразвития России предлагает расширить границы ТОР "Михайловский" для реализации двух инвестиционных проектов в сфере животноводства, что позволит привлечь 14,5 млрд рублей частных инвестиций и создать более 600 новых рабочих мест. Соответствующий документ Минвостокразвития направило в правительство России", - говорится в сообщении.

Поясняется, что компания "Молоко Приморья" планирует строительство на ТОР нового агропромышленного комплекса по производству и переработке коровьего молоко. Он будет включать в себя ферму вблизи села Кремово на 1 800 дойных коров с собственным кормозаготовительным участком, а также современный молокозавод и логистический комплекс, расположенный в селе Михайловка.

Вьетнамская корпорация TH True Milk рассматривает возможность строительства трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада, и завода по переработке молока мощностью более 60 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, по предварительным оценкам, может составить около 13 млрд рублей. Для реализации этого проекта на Дальнем Востоке компании понадобится до 100 тыс. га пашни.

С 2010 по 2015 год производство молока в Дальневосточном федеральном округе снизилось на 54 тыс. тонн. При этом самые густонаселенные территории макрорегиона - Хабаровский и Приморский края - обеспечивают себя молоком лишь на 10% и 22% соответственно.

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