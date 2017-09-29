Источник: претензия Роскомнадзора к CNN была технической, нарушения устранены

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нарушения со стороны CNN International устранены, претензия Роскомнадзора к телеканалу была технической. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Ранее представители CNN International были вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел в отношении телеканала. Проверка, по данным ведомства, проведена в отношении компании ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала в России.

"Претензии на данный момент устранены. Претензии носили технический характер и были связаны с устаревшими выходными данными, указанными в межпрограммной графике", - сказал собеседник агентства.

Комментариев Национальной Медиа Группы и Медиа Альянса, представляющих CNN в России, ТАСС получить не удалось.