Минфин ожидает в 2018 году дивиденды от госкомпаний в размере 380 млрд рублей

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает в 2018 году получение прибыли в виде дивидендов от компаний с госучастием в размере 379,8 млрд руб., указано в сопроводительных документах к проекту бюджета РФ на 2018-2020 годы.
В документе также отмечается, что прогноз по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 год составляет 425 млрд руб., в 2020 году - 456 млрд руб.
"Прогноз доходов на трехлетний период сформирован с учетом направления на выплату дивидендов не менее 50% прибыли компаний с государственным участием", - сообщается в материалах к проекту бюджета.
Ранее, в начале 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что дивиденды госкомпаний в федеральный бюджет 2017 года поступят в объеме 483,48 млрд руб., в 2018 году - 463,18 млрд руб., в 2019 году - 432,58 млрд руб.
Правительство РФ в 2016 году поддержало предложение Минфина об увеличении доли прибыли, направляемой компаниями с государственным участием на выплату дивидендов, с 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ (или 50% чистой прибыли по МСФО).