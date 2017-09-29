Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Тигипко купить VS Bank

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко купить VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АМКУ.

"АМКУ предоставил разрешение на опосредованное приобретение акций ПАО VS Bank", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что Тигипко опосредованно осуществляет контроль над "Таскомбанком" и "Универсал банком", при этом совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому. "Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - сообщила пресс-служба. Это решение предусматривает, что Тигипко разрешено приобрести акции VS Bank в количестве, "превышающем 50% голосов в высшем органе управления банка".

Тигипко - украинский политик и предприниматель, занимал должности в парламенте и правительстве страны. Так, в 2010-2012 году был вице-премьер-министром, министром социальной политики в правительстве Николая Азарова, в 2002-2004 годах возглавлял Национальный банк Украины, в 1999-2000 годах работал министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, а в 1997-1999 занимал должность вице- премьера в правительстве Павла Лазаренко.

Сбербанк объявил о продаже VS Bank

22 сентября Сбербанк подписал соглашение о продаже украинского дочернего банка VS Bank. Как сообщил тогда глава Сбербанка Герман Греф, на Украине у Сбербанка два банка - один совсем небольшой - VS Bank, второй крупный - Сбербанк Украины. Он выразил надежду, что также удастся продать и Сбербанк Украины.

В марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом - Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). После этого российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине.

Так, Сбербанк уже несколько месяцев ищет покупателя на свою украинскую "дочку". В июле Национальный банк Украины отказался согласовывать покупку украинского Сбербанка консорциумом Саида Гуцериева (сын основного владельца "Русснефти" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) и Григория Гусельникова. Другой покупатель - белорусский бизнесмен и основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня - в начале августа решил отозвать из Нацбанка Украины заявку на покупку украинского Сбербанка. По информации источника ТАСС, близкого к сделке, причина отзыва заявки в том, что Нацбанк Украины выдвигает нерелевантные требования к покупателю.

На Украине работают еще три банка с российским капиталом, не попавшие под санкции: Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит "Альфа-групп") и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").