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Гендиректором "ВИМ-Авиа" назначен Александр Бурдин

Экономика и бизнес
29 сентября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее Бурдин возглавлял "Трансаэро"

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© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральным директором "ВИМ-Авиа" с целью разрешения кризисной ситуации назначен Александр Бурдин, ранее возглавлявший "Трансаэро", говорится в сообщении компании.

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"Бурдин приходит в авиакомпанию "ВИМ-Авиа" в составе сильной команды экспертов в сфере управления, обладающих значительным и успешным опытом действий в кризисных ситуациях. С сегодняшнего дня все подразделения авиакомпании "ВИМ-Авиа" усилены новыми квалифицированными руководящими кадрами", - отмечается в сообщении.

Александр Бурдин в течение двух лет возглавлял ОАО "АК Трансаэро". Несмотря на приостановление операционной деятельности авиакомпании в процедуре банкротства, ему удалось погасить долги по заработной плате в размере 4,1 млрд руб. перед 10 тыс. бывших сотрудников, закончить инвентаризацию основных средств и собрать имущество авиакомпании для обеспечения выплат кредиторам. Ранее Бурдин возглавлял ГК Unitile - крупнейший холдинг в России по производству керамических строительных материалов. До этого он был заместителем генерального директора, членом правления компании "Русал".

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Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Накануне правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет около 1,3 млрд рублей.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.

Сегодня ранее генеральному директору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой на допросе в Следственном комитете предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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