Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила все чартерные рейсы, а также десятки регулярных перелетов.
Она стоит на грани приостановки деятельности. Самолеты перевозчика находятся под угрозой ареста, а Росавиация ищет другие авиакомпании, которые смогут обеспечить перевозку пассажиров.
Как правило, при заключении договора с клиентом туроператор не указывает авиаперевозчика, рассказала ТАСС адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. За сутки до вылета турист получает на руки лист бронирования, где прописан город, отель, условия проживания, даты и авиаперелет по маршруту. Большинство людей узнают, какой авиакомпанией летят, в момент выдачи документов.
Если вы узнали, что ваш перевозчик — "ВИМ-Авиа", чартеры которого отменены, вам нужно обратиться к своему туроператору. Именно он должен найти способ доставить клиента к месту отдыха и выполнить свои обязательства своевременно, надлежащим образом и в полном объеме, говорит Еремеева. "Он может приобрести билеты у другой авиакомпании или попытаться — с согласия туриста — сдвинуть даты поездки, — пояснил адвокат. — В противном случае туроператору придется расторгать договор по своей инициативе, возвращать деньги и возмещать человеку убытки".
Важно знать, что турист не может отказаться от приобретенного турпакета ровно до той минуты, пока обязательство не начнет фактически не исполняться, говорит Еремеева. То есть пока турист не увидел надпись "отменен" на табло в аэропорту или на онлайн-табло на сайте (лучше сделать скрин), отказаться от поездки без потери средств он не может.
Есть и хорошая новость: часть туроператоров начала вывозить клиентов "ВИМ-Авиа" за свой счет. Многие за свой счет оплачивают туристам пребывание в отеле, а сами в это время ищут способ вернуть их на родину.
Если вы приобрели билет на регулярный перелет внутри страны, вам нужно набраться терпения и немного подождать. Дело в том, что вечером 26 сентября на экстренном совещании Росавиация договорилась с рядом авиакомпаний о том, что они перевезут пассажиров "ВИМ-Авиа", имеющих билеты на регулярные перелеты внутри страны. Их расходы будут компенсированы из госбюджета. Вполне возможно, что вы улетите. Если не получится, то нужно будет заниматься возвратом денег за билет.
Тем, кто оплатил регулярный перелет за рубеж, нужно дождаться либо вылета, либо информации об отмене рейса. Если самолет не вылетит, необходимо заняться возвратом денег за билет.
Пассажирам, самостоятельно купившим билеты на чартеры, можно сразу обращаться в авиакомпанию за возвратом средств. Чартерные перелеты авиаперевозчик уже отменил.
"ВИМ-Авиа" на своем сайте объяснила порядок возврата билетов.
Самый простой способ — просто сдать авиабилет в кассу, предъявив паспорт и билет.
Чтобы сдать электронный билет, пассажир должен отправить запрос о возврате на адрес электронной почты helpdesk@vim-avia.com. В письме нужно указать ФИО, номера рейсов, даты вылета, номер электронного билета, номер брони и телефон. В ответ человек получит письмо от оператора авиаперевозчика с указанием сборов за возврат и с просьбой подтвердить возврат. После получения подтверждения от клиента оператор производит операцию возврата и вышлет на электронную почту пассажира справку о возврате. Эта справка понадобится для возврата средств.
Так, если билет был оплачен через салон "Евросеть", пассажир должен обратиться туда с полученной справкой, чеком об оплате и паспортом. Деньги ему либо вернут наличными, либо в течение 30 рабочих дней перечислят на банковскую карту.
Если билет был оплачен через терминал QIWI, денежные средства вернут на банковскую карту в течение тех же 30 рабочих дней. Для этого нужно запросить возврат по электронному адресу, указанному выше.
Если пассажир сдает билет на рейс, который был отменен, он получит деньги за билет в полном объеме.
При добровольном возврате авиабилетов на рейсы, которые должны состояться и не были отменены, авиакомпания берет сбор за операцию возврата. Размер сбора зависит от условий применения тарифа, с которым пассажир был ознакомлен при бронировании билета.
Так, билеты, приобретенные по тарифу "Промо", обмену и возврату не подлежат. То есть сдать их и вернуть свои средства до объявления об отмене рейса нельзя.
Вернуть авиабилет более чем за сутки до вылета, если он куплен по тарифу, более дорогому, чем "Промо", можно. Но за возврат придется заплатить 1 тысячу рублей.
Если до вылета осталось менее суток, то билет можно сдать с уплатой 1 тысячи рублей и потерей 50% стоимости билета.
Если ваш рейс все же улетел, но вы не захотели рисковать и улетели другой авиакомпанией, то при попытке сдать билет вы потеряете половину его стоимости и заплатите 2 тысячи рулей за возврат.
Мария Селиванова