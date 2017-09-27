Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

Как правило, при заключении договора с клиентом туроператор не указывает авиаперевозчика, рассказала ТАСС адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. За сутки до вылета турист получает на руки лист бронирования, где прописан город, отель, условия проживания, даты и авиаперелет по маршруту. Большинство людей узнают, какой авиакомпанией летят, в момент выдачи документов.

Если вы узнали, что ваш перевозчик — "ВИМ-Авиа", чартеры которого отменены, вам нужно обратиться к своему туроператору. Именно он должен найти способ доставить клиента к месту отдыха и выполнить свои обязательства своевременно, надлежащим образом и в полном объеме, говорит Еремеева. "Он может приобрести билеты у другой авиакомпании или попытаться — с согласия туриста — сдвинуть даты поездки, — пояснил адвокат. — В противном случае туроператору придется расторгать договор по своей инициативе, возвращать деньги и возмещать человеку убытки".

Важно знать, что турист не может отказаться от приобретенного турпакета ровно до той минуты, пока обязательство не начнет фактически не исполняться, говорит Еремеева. То есть пока турист не увидел надпись "отменен" на табло в аэропорту или на онлайн-табло на сайте (лучше сделать скрин), отказаться от поездки без потери средств он не может.

Есть и хорошая новость: часть туроператоров начала вывозить клиентов "ВИМ-Авиа" за свой счет. Многие за свой счет оплачивают туристам пребывание в отеле, а сами в это время ищут способ вернуть их на родину.