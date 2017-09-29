Дамаск подписал контракт на импорт 3 млн тонн российской пшеницы за три года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сирия и Россия заключили контракт на поставку 3 млн тонн пшеницы за три года, сейчас Дамаск работает над обеспечением кредитного финансирования из Москвы. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийского министра внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдаллу аль-Гарби.
"На данный момент мы подписали трехлетний контракт и пытаемся обеспечить для него финансирование с российской стороны", - заявил он, добавив, что общий объем по сделке составил 3 млн тонн пшеницы. По информации министра, в этом году страна импортирует из России около 1,7 млн тонн.
Правительство также намерено увеличить стратегические запасы пшеницы до 1 млн тонн, отметил аль-Гарби. В августе текущего года страна уже обладала количеством резервной пшеницы, которого хватало более чем на шесть месяцев по сравнению с только 17 днями годом ранее, уточнил министр.