Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие два-три года не будет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Криптовалюты не будут легализованы в России как минимум в ближайшие два-три года, считает глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Я не думаю, что легализация криптовалют в России состоится в ближайшее время, как минимум не [в] ближайшие два-три года. Думаю, эти годы будут потрачены на выработку новых стандартов регулирования и защиты граждан", - сказал он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве.