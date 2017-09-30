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Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие два-три года не будет

Экономика и бизнес
30 сентября, 14:04 дата обновления: 30 сентября, 14:17 UTC+3

Экс-министр считает, что в ближайшее время правительство будет занято выработкой новых стандартов регулирования и защиты граждан

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Криптовалюты не будут легализованы в России как минимум в ближайшие два-три года, считает глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Я не думаю, что легализация криптовалют в России состоится в ближайшее время, как минимум не [в] ближайшие два-три года. Думаю, эти годы будут потрачены на выработку новых стандартов регулирования и защиты граждан", - сказал он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве.

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