Кузнецов: качественная продукция Северного Кавказа нуждается в продвижении на рынках РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Продукция производителей регионов Северного Кавказа отличается высоким качеством и экологичностью, что необходимо использовать при ее продвижении на общероссийском рынке. Об этом заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов журналистам в субботу после осмотра ярмарки брендов "Сделано на Кавказе".

"Их [товары из регионов СКФО] уникальность в том, что они впитали в себя всю самобытную культуру и историю людей, живущих на этой земле. С другой стороны, они уникальны тем, что они экологически чистые, что сегодня очень востребовано. Но недостаток в том, что мы плохо себя пропагандируем", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, какие меры помощи производителям брендовой продукции могут быть предприняты министерством, Кузнецов отметил, что "наша ключевая задача - создать условия для тех людей, которые занимаются реальной экономикой, независимо от того, это малые и средние предприятия или крупные производители".

"Они (производители) должны иметь возможность продвинуться [на рынки], рассказать о себе, представить свою продукцию российскому и иностранному покупателю и, соответственно, получить выход на полки прилавков, где потребитель сможет ее попробовать и в конечном итоге понять, что на Кавказе делается очень качественная, хорошая продукция, здоровая во всех смыслах слова", - считает Кузнецов.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".