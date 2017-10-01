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Минфин: размер снижения порога беспошлинного ввоза товаров в РФ пока не определен

Экономика и бизнес
1 октября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября /ТАСС

В министерстве отметили, что этот вопрос находится в стадии активного обсуждения

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МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Размер снижения порога беспошлинного ввоза товаров в РФ пока окончательно не определен, несмотря на то, что в сопроводительных документах к бюджету учтено его снижение до €20 с 1 июля 2018 года, говорится в воскресенье в сообщении Минфина.

Правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В частности, в сопроводительных документах к проекту бюджета указано, что правительство рассчитывает получить от понижения порога беспошлинного ввоза товаров до €20 с 1 июля 2018 года дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019 году.

"Соответствующая мера учтена в проекте федерального бюджета, однако размер снижения порога ещё не определён. Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются разные предложения, но решение по этому вопросу ещё не принято", - отмечается в сообщении Минфина.

Минфин пояснил, что сейчас обсуждается вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в целях создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров. "Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые - ничего, что создаёт неравные конкурентные условия", - отмечается в сообщении.

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа для физических лиц составляет €1 тыс.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 498 млрд рублей, а по результатам 2017 года может составить более чем 1,1 трлн рублей. При этом существенную долю роста составляет трансграничная торговля - объем этого сегмента в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 178 млрд рублей, то есть доля трансграничной необлагаемой налогами торговли по результатам первого полугодия 2017 года составила 35,7%.

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