Минтранс: вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из-за рубежа войдет в штатный режим после 2 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Перевозка пассажиров "ВИМ- Авиа" из-за рубежа в Россию войдет в штатный режим после понедельника, 2 октября. Об этом сообщил в воскресенье глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Все пассажиры с датой вылета после 2 октября будут перевозиться согласно графику, согласно расписанию компании. Оно войдет в плановый, штатный режим", - сказал он на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.