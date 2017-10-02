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Российские инженеры до конца года запустят крупнейший в Сирии мукомольный комбинат

Экономика и бизнес
2 октября, 6:03 UTC+3 ХОМС /Сирия/ 2, октября. /ТАСС

Контракт с российскими специалистами правительство Сирии заключило еще в 2015 году

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ХОМС /Сирия/, 2 октября. /ТАСС/. Российские специалисты до конца 2017 года запустят крупнейший в Сирии мукомольный завод в провинции Хомс. Об этом рассказал журналистам директор проекта с российской стороны Магомед Мазукбазов.

"Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году. Комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки", - уточнил он.

Контракт с российскими специалистами правительство Сирии заключило еще в 2015 году. Тогда этот район находился в зоне боевых действий, и российские инженеры работали под прикрытием сирийских солдат и бронетехники.

"Сейчас все спокойно. Намного спокойнее, чем три года назад. Тогда здесь вообще не разрешали больше двух часов оставаться на одном месте", - рассказал Мазукбазов.

Работы на комбинате завершены на 85%, сейчас там идет установка и отладка оборудования. После завершения строительства комбинат войдет в объединенную сеть мукомольных предприятий Сирии, сообщил журналистам ее директор Хекмат Аббас. "В планах - восстановление 50 объектов сети", - добавил он. По словам Аббаса, мукомольный завод в Хомсе является важнейшим стратегическим объектом, поскольку страна планирует вернуться к самообеспечению зерном после освобождения от боевиков долины реки Евфрат.

До войны Сирия выращивала и перерабатывала до 10 млн тонн пшеницы твердых сортов в год. Этого хватало, чтобы удовлетворить внутренний спрос и на экспортные поставки. Сейчас производство упало почти на 60%, а потребности страны частично покрывают поставки зерна из России.

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