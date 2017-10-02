Петербургский проект "Инноград" вошел в перечень приоритетных инновационных кластеров МЭР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Проект создания научного городка в Пушкинском районе Петербурга "Инноград науки и технологий" вошел в перечень приоритетных инновационных кластеров. Об этом сообщили в понедельник ТАСС глава комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.

"Проект "Инноград науки и технологий" получил одобрение и стал 12-м в перечне приоритетных инновационных кластеров - лидеров Минэконоразвития. Теперь открывается серьезная возможность на создание и развитие научной и образовательной инфраструктуры", - сказал Мейксин, отметив, что в течение месяца может быть подписано соответствующее соглашение.

Размер возможного федерального финансирования пока неизвестен. Ранее сообщалось, что суммарный объем инвестиций до 2025 года составляет порядка 41 млрд рублей.

При этом 35% - за счет частных инвестиций, 53% - предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга. На создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры проекта "Инноград науки и технологий" до 2025 года из бюджета Петербурга планируют выделить 4,92 млрд рублей.

Ранее Минэкономразвития провел конкурс, в рамках которого из 22 заявок от регионов было выбрано 11 проектов из 11-ти российских регионов. Петербург был представлен двумя заявками, которые было предложено объединить в единый проект. Министерство продолжает работать с выбранными проектами в части финансирования и координации их реализации.

"Инноград науки и технологий" - проект создания на территории города-спутника "Южный" научного городка ИТМО и ЗАО "Институт телекоммуникаций", в котором планируется создать комфортные условия для работы и проживания научных сотрудников, начиная от лабораторий и заканчивая жильем и социальной инфраструктурой. Разработана концепция "Иннограда", принят генплан территории, а также собран пул партнеров-резидентов будущего инновационного центра. Проект создается на базе Университета ИТМО, инвестором выступает компания "Старт девелопмент".

Научная и образовательная работа будет вестись по пяти направлениям: интеллектуальные технологии и робототехника, наука о жизни и здоровье, умные материалы, информационные технологии в экономике, социальная сфера и искусство, а также фотоника и естественные науки. Центр будет ориентирован на включение России в глобальную инновационную экономику, укрепление и развитие научно-образовательного обмена с Китаем и другими странами БРИКС, а также со странами ЕАЭС и СНГ.