Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургский проект "Инноград" вошел в перечень приоритетных инновационных кластеров МЭР

Экономика и бизнес
2 октября, 10:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, октября. /ТАСС

Размер возможного федерального финансирования пока неизвестен

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Проект создания научного городка в Пушкинском районе Петербурга "Инноград науки и технологий" вошел в перечень приоритетных инновационных кластеров. Об этом сообщили в понедельник ТАСС глава комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.

"Проект "Инноград науки и технологий" получил одобрение и стал 12-м в перечне приоритетных инновационных кластеров - лидеров Минэконоразвития. Теперь открывается серьезная возможность на создание и развитие научной и образовательной инфраструктуры", - сказал Мейксин, отметив, что в течение месяца может быть подписано соответствующее соглашение.

Размер возможного федерального финансирования пока неизвестен. Ранее сообщалось, что суммарный объем инвестиций до 2025 года составляет порядка 41 млрд рублей.

При этом 35% - за счет частных инвестиций, 53% - предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга. На создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры проекта "Инноград науки и технологий" до 2025 года из бюджета Петербурга планируют выделить 4,92 млрд рублей.

Ранее Минэкономразвития провел конкурс, в рамках которого из 22 заявок от регионов было выбрано 11 проектов из 11-ти российских регионов. Петербург был представлен двумя заявками, которые было предложено объединить в единый проект. Министерство продолжает работать с выбранными проектами в части финансирования и координации их реализации.

"Инноград науки и технологий" - проект создания на территории города-спутника "Южный" научного городка ИТМО и ЗАО "Институт телекоммуникаций", в котором планируется создать комфортные условия для работы и проживания научных сотрудников, начиная от лабораторий и заканчивая жильем и социальной инфраструктурой. Разработана концепция "Иннограда", принят генплан территории, а также собран пул партнеров-резидентов будущего инновационного центра. Проект создается на базе Университета ИТМО, инвестором выступает компания "Старт девелопмент".

Научная и образовательная работа будет вестись по пяти направлениям: интеллектуальные технологии и робототехника, наука о жизни и здоровье, умные материалы, информационные технологии в экономике, социальная сфера и искусство, а также фотоника и естественные науки. Центр будет ориентирован на включение России в глобальную инновационную экономику, укрепление и развитие научно-образовательного обмена с Китаем и другими странами БРИКС, а также со странами ЕАЭС и СНГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама