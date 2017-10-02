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В России создаются четыре новые территории опережающего развития

Экономика и бизнес
2 октября, 13:59 UTC+3

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, речь идет о Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях

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ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития - в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях.

На совещании с вице-премьерами глава кабинета министров рассказал о подписании постановлений правительства о создании территорий опережающего развития.

"Что особенно важно - в данном случае это не Дальний Восток, а Мордовия, Удмуртия, Ярославская и Саратовская области, мы рассчитываем, что за счет создания таких территорий за 10 лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 млрд рублей", - отметил Медведев.

По его словам, планируется создать в общей сложности порядка 6 тыс. рабочих мест.

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