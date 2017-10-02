МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджетов регионов РФ в 2018-2020 годах будет колебаться от нуля до 50 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Дефицит региональных бюджетов в следующей трехлетке будет колебаться от нуля до 50 млрд рублей примерно", - сказал он.

Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть.

По сравнению с опубликованной ранее версией, в текущем проекте дефицит федерального бюджета в 2018 году сокращен до 1,271 трлн рублей с 1,332 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2019 году сокращен до 819,1 млрд рублей с 867 млрд рублей, в 2020 году - до 870 млрд рублей с 960 млрд рублей.