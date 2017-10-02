Эксперт: объединение "Открытия" и Бинбанка позволит привлечь сторонних инвесторов

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возможное объединение санируемых "Открытия" и Бинбанка может сделать новый банк более привлекательным при продаже сторонним инвесторам, считает начальник отдела валидации агентства "Эксперт РА" Станислав Волков.
О возможном присоединении Бинбанка к "Открытию" ранее заявил в интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
"Это может сделать объединенный банк более привлекательным при продаже его акций сторонним инвесторам, поскольку объединенный банк даже после признания значительной части активов Бинбанка и банка "Открытие" безнадежной к взысканию, останется крупным игроком, способным конкурировать с госбанками", - сказал ТАСС Волков.
Вхождение государства в капитал двух крупных частных банков нанесло удар по конкурентной среде, считает аналитик.
"Восстановить ситуацию может не сохранение двух отдельно санируемых банков, а скорейшее привлечение в капитал этих банков частных инвесторов", - заключил эксперт. Кроме того, объединение позволит снизить управленческие расходы на санацию, добавил он.