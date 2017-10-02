ЦБ РФ: Бинбанк в перспективе, скорее всего, будет присоединен к банку "ФК Открытие"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санируемый Бинбанк в перспективе, скорее всего, будет присоединен к банку "ФК Открытие". Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
"С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству "ФК Открытие", - сказал он.
Ранее председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович в интервью "Известиям" отмечал, что не стал бы объединять Бинбанк и "ФК Открытие".
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.