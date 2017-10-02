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ЦБ РФ: Бинбанк в перспективе, скорее всего, будет присоединен к банку "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
2 октября, 14:26 UTC+3 МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин также отметил, что руководить Бинбанком на период до объединения "уместно будущему руководству "ФК Открытие"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санируемый Бинбанк в перспективе, скорее всего, будет присоединен к банку "ФК Открытие". Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Интервью

Дмитрий Тулин

Дмитрий Тулин: банк "ФК Открытие" и Бинбанк в перспективе могут быть объединены

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"С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству "ФК Открытие", - сказал он.

Ранее председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович в интервью "Известиям" отмечал, что не стал бы объединять Бинбанк и "ФК Открытие".

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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