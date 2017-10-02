Минфин в сентябре конвертировал в рубли €2,39 млрд из средств ФНБ на покрытие дефицита ПФР

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минфин в сентябре реализовал €2,39 млрд из средств ФНБ за 164,18 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении министерства.
"В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сентябре 2017 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме €2,39 млрд была реализована за 164,18 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации", - говорится в сообщении Минфина.
Предыдущая конвертация средств ФНБ для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, происходила в апреле. Тогда часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме $100 млн была реализована за 5,54 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.