Telia выставила на продажу 5,65% акций "Мегафона"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шведский оператор Telia выставил на продажу часть принадлежащих ему акций в "Мегафоне". Как говорится в сообщении Telia, дочерняя структура компании - Sonera Holding B.V. - объявила о начале размещения примерно 35 млн акций "Мегафона" (5,65% акций в обращении).
Если все выставленные на продажу акции будут проданы, то прямая доля Telia в "Мегафоне" сократится с примерно 25,2% до 19,5%, отмечается в сообщении.
Как ранее сообщали источники ТАСС, Telia намерена продавать свою долю в "Мегафоне" (25,17%) несколькими траншами, первый из них - в 2017 году. Следующий транш Telia будет продавать в течение следующих шести месяцев.