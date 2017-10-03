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Дипломат: Россия в 2016 г. выделила на достижение Целей устойчивого развития $1,2 млрд

Экономика и бизнес
3 октября, 6:03 UTC+3 ООН ООН 3, октября. /ТАСС

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Сергей Кононученко также отметил, что в последние годы Москва списала долги африканским странам на сумму $20 млрд

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Россия в 2016 году выделила почти $1,2 млрд на реализацию Целей устойчивого развития, предусматривающих борьбу с нищетой, болезнями и другими глобальными вызовами, а также списала в последние годы африканским странам долги на сумму $20 млрд. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Сергей Кононученко на общей дискуссии 2-го комитета Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

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"В 2016 году на поддержку достижения Целей устойчивого развития Россия выделила $1,16 млрд. Кроме того, в последние годы нами списаны долги африканским странам на сумму $20 млрд", - сказал дипломат.

По его словам, Россия "планомерно наращивает свой вклад в достижение устойчивого развития". "Мы реализуем масштабные экологические программы, в том числе в Арктике, увеличиваем поставки качественного продовольствия на мировые рынки, расширяем участие в программах Всемирной организации здравоохранения. На службу общим интересам можем привлечь еще незадействованные ресурсы российской фундаментальной науки", - отметил заместитель постпреда РФ.

Второй комитет, в состав которого входят все 193 страны-члена ООН, является ключевым органом Генеральной Ассамблеи и рассматривает вопросы, касающиеся экономического роста и развития. Как заявил в понедельник Сергей Кононученко, с точки зрения российской стороны, наиболее актуальными в повестке дня 2-го комитета являются вопросы, связанные с глобализацией, развитием технологий, борьбой с изменением климата и развитием человеческих ресурсов. По его словам, глобализация должна строиться "на открытости к сотрудничеству и широкой международной кооперации на основе равноправия всех участников, уважения и учета взаимных интересов, а не на экономическом и политическом диктате, навязывании односторонних решений".

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"Говоря о глобализации, нельзя обойти вниманием практику использования односторонних финансовых и торговых ограничений в качестве инструмента давления на внешнеполитических оппонентов. Считаем, что любые санкции, накладываемые в обход резолюций СБ ООН, являются контрпродуктивными. Выступаем за полный отказ от такой практики", - подчеркнул дипломат.

Он предложил коллегам по комитету обратить особое внимание на проблему безработицы, особенно среди молодежи. "В качестве одной из мер по ее решению Россия предлагает партнерам участвовать в создании на острове Русский международного научно-образовательного и технологического кластера. Мы намерены сформировать здесь систему поддержки стартапов, включая венчурное финансирование, организовать сеть лабораторий для совместных научных исследований, создавать современную бизнес-инфраструктуру, включая деловые и выставочные центры", - сообщил Кононученко.

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