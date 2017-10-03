Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 13,15 млрд руб. для инвестпроектов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО "Российские железные дороги (РЖД) на 13,15 млрд руб. для осуществления инвестиционных проектов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 13,15 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В частности, 3,74 млрд руб. будет направлено на реконструкцию участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Еще 9,14 млрд руб. - на строительство дополнительных остановок Московской железной дороги и Московского центрального кольца.

На данный момент уставный капитал компании составляет 2,16 трлн руб. Направляемые средства предусмотрены федеральным бюджетом РФ на 2017 год, отмечается в справке к документу.