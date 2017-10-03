Кабмин вносит в Думу законопроект об увеличении объема рекламы на региональных телеканалах

Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноябряЭкономика и бизнес 3 октября, 8:11
Редкая гривистая волчица поселилась в Московском зоопаркеОбщество 3 октября, 7:45
Американский музыкант Том Петти скончался на 67-м году жизниКультура 3 октября, 7:31
Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмыСпорт 3 октября, 6:38
Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалосьПроисшествия 3 октября, 6:26
Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в СирииАрмия и ОПК 3 октября, 6:21
Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 3 октября, 6:21
Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на УралеАрмия и ОПК 3 октября, 6:03
Дипломат: Россия в 2016 г. выделила на достижение Целей устойчивого развития $1,2 млрдЭкономика и бизнес 3 октября, 6:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который устанавливает для региональных телеканалов дополнительную продолжительность рекламы способом "бегущей строки". Документ, подписанный 30 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.
"Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема рекламы способом "бегущей строки", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
В соответствии с законом "О рекламе", продолжительность рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" не может превышать 15% времени вещания в течение часа. Отмечается, что новый объем рекламы, предлагаемый законопроектом, не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, а в телепередачах - 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов.