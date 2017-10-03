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Кабмин вносит в Думу законопроект об увеличении объема рекламы на региональных телеканалах

Экономика и бизнес
3 октября, 7:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что мера поможет увеличить доходы за счет "бегущей строки"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который устанавливает для региональных телеканалов дополнительную продолжительность рекламы способом "бегущей строки". Документ, подписанный 30 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема рекламы способом "бегущей строки", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В соответствии с законом "О рекламе", продолжительность рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" не может превышать 15% времени вещания в течение часа. Отмечается, что новый объем рекламы, предлагаемый законопроектом, не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, а в телепередачах - 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов.

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