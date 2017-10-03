Кабмин вносит в Госдуму законопроект, упрощающий кредитование под залог сельхозземель

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", упрощающего кредитование под залог сельхозземель. Документ, подписанный 30 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

Законопроект подготовлен Министерством сельского хозяйства РФ. "Цель законопроекта - повысить привлекательность земельных участков сельскохозяйственного назначения в качестве предмета залога", - сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что в настоящее время широкому применению этого механизма препятствует низкая ликвидность и длительность срока обращения взыскания на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке, исключить запрет на обращение взыскания на земельный участок до истечения периода сельскохозяйственных работ (с сохранением права на уборку урожая за залогодателем) и исключить возможность отсрочки судом реализации заложенного участка на срок до 1 года.

Поправки также позволят сократить сроки обращения взыскания на земельные участки, что поможет кредитным организациям относить земли сельхозназначения к обеспечению второй категории качества ликвидного залога, права на который могут быть реализованы в срок не более 270 календарных дней со дня возникновения основания для взыскания.