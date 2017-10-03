Медведев поручил разработать меры по расширению экспорта сахара

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с Минэкономразвития разработать меры по расширению экспорта сахара и побочной продукции сахарного производства, результаты представить до 5 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Минсельхозу России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием отраслевых союзов (ассоциаций) разработать меры по расширению экспорта сахара и побочной продукции сахарного производства. О результатах доложить до 5 декабря 2017 года в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также по итогам совещания Минсельхозу, Минэкономразвития с участием Российского экспортного центра поручено проработать вопрос об определении уполномоченного органа по оформлению сертификата здоровья на сельскохозяйственную продукцию для экспорта из России и доложить о результатах до 30 октября 2017 года.