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Медведев дал поручение оптимизировать ж/д перевозки сельхозпродукции в Центральную Азию

Экономика и бизнес
3 октября, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Как стало известно ранее, правительство будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта и Министерству сельского хозяйства совместно с "Российскими железными дорогами" (РЖД) проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении стран Центральной Азии, включая стоимость и скорость доставки. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Минтрансу России, Минсельхозу России совместно с РЖД и с участием отраслевых союзов (ассоциаций) проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении стран Центральной Азии, включая стоимость и скорость доставки. О результатах доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции. По его словам, в этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере.

Дворкович отмечал, что рассматриваются различные варианты поддержки транспортных затрат аграриев - и через субсидию РЖД, и через прямые субсидии производителю. Субсидии могут составлять до 20-30% от общей стоимости продукции.

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