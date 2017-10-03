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Голикова: траты региональных бюджетов на пособия малоимущим неэффективны

Экономика и бизнес
3 октября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам главы Счетной палаты, такая ситуация связана с отсутствием "смелости консолидировать ресурсы для того, чтобы поддержать действительно нуждающихся граждан"

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Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Траты регионов России на небольшие пособия малоимущим гражданам составляют существенную сумму, но не решают никаких проблем. Об этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

"Очень много в регионах страны несистемного законодательства, которое вроде бы во благо. Но размеры пособий настолько ничтожны - 50 рублей, 100 рублей в месяц, которые для семьи ничего не решают, - а глобально тратятся достаточно существенные деньги из регионов", - отметила Голикова.

Глава Счетной палаты добавила, что подобная ситуация связана с отсутствием "смелости консолидировать ресурсы для того, чтобы поддержать действительно нуждающихся граждан".

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