Голикова: траты региональных бюджетов на пособия малоимущим неэффективны

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Траты регионов России на небольшие пособия малоимущим гражданам составляют существенную сумму, но не решают никаких проблем. Об этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очень много в регионах страны несистемного законодательства, которое вроде бы во благо. Но размеры пособий настолько ничтожны - 50 рублей, 100 рублей в месяц, которые для семьи ничего не решают, - а глобально тратятся достаточно существенные деньги из регионов", - отметила Голикова.
Глава Счетной палаты добавила, что подобная ситуация связана с отсутствием "смелости консолидировать ресурсы для того, чтобы поддержать действительно нуждающихся граждан".