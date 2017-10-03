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Лоукостер Buta Airways начнет летать в октябре из Петербурга в Баку

Экономика и бизнес
3 октября, 12:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Также с октября из Пулкова начнут летать ростовский перевозчик "Азимут" и китайская авиакомпания Lucky Air

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Азербайджанский лоукостер Buta Airways в октябре начнет летать из Санкт-Петербурга в Баку, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"Азербайджанский низкобюджетный перевозчик Buta Airways откроет регулярные полеты в Баку", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что с октября из Пулкова также начнет летать ростовский перевозчик "Азимут" и китайская авиакомпания Lucky Air.

По данным компании, ряд перевозчиков откроют новые маршруты.

S7 Airlines начнет осуществлять полеты на европейские горнолыжные курорты - в Верону, Зальцбург, Инсбрук, Лион и Турин. "Уральские авиалинии" будут летать из Санкт-Петербурга в один из крупнейших городов Узбекистана Наманган и на испанский остров Тенерифе. Авиакомпания "Россия" приступит к рейсам в Пардубице (Чехия) и Шарджу (ОАЭ).

Также компании планируют увеличить частоту полетов по сравнению с прошлым зимним сезоном из Пулково в такие города, как Астана, Дубай, Кишинев, Москва, Самара, Сыктывкар, Стамбул, Новосибирск, Хельсинки, Тюмень. В новогодние праздники будут осуществляться дополнительные перелеты из Санкт-Петербурга в Белград, Рим, Брюссель и другие европейские столицы, добавили в пресс-службе.

Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 18 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток Пулково составил 13,3 млн человек.

В 2017 году, по прогнозу, пассажиропоток составит 16 млн человек.

Согласно данным официального сайта Buta Airways, это первая низкобюджетная авиакомпания в Азербайджане и структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

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