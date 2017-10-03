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Голикова: прогрессивная шкала НДФЛ нецелесообразна без решения проблемы теневой занятости

Экономика и бизнес
3 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Глава Счетной палаты напомнила, что, по разным оценкам, в зоне теневой занятости находятся от 14 млн до 20 млн россиян

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога нецелесообразно в условиях высокой теневой занятости. Такое мнение во вторник в интервью телеканалу "Россия 24" высказала глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"Очень важно, если когда-то в обозримой перспективе такое решение будет обсуждаться и приниматься, чтобы были просчитаны риски ухода в "тень", - отметила она. - Не решив проблему теневой занятости, на это вводить прогрессивную шкалу налогообложения (увеличение ставки налога с ростом налогооблагаемой базы - прим. ТАСС) было бы сейчас не очень правильно".

Голикова напомнила, что, по разным оценкам, в зоне теневой занятости сейчас находятся от 14 млн до 20 млн россиян.

По данным августовского исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный теневой рынок труда (имеющих неоформленную работу или получающих зарплату "в конверте"), выросла в России за год с 40,3% до 44,8%. При этом постоянно включены в теневой рынок труда 31,4% или 23 млн работников (годом ранее этот показатель составлял 28,8%).

Роструд не согласен с выводами специалистов о повышении доли теневого рынка труда и заявил о легализации 5 млн работников за 2,5 года.

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