Страховщики вложат 1 млрд руб. в модернизацию автоматизированной системы ОСАГО

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президиум Российского союза автостраховщиков принял решение о модернизации в течение ближайших двух лет автоматизированной информационной системы (АИС), которая обеспечивает электронные функции системы ОСАГО. На это союз планирует направить 1 млрд руб. за два года, сообщает пресс-служба РСА.
В последнее время в системе ОСАГО появилось много новаций, которые увеличивают нагрузку на АИС РСА и замедляют ее работу, объясняют в союзе. "2017 год стал годом значительных законодательных изменений, которые требуют IT-доработок для базы АИС РСА в короткие сроки, существенно увеличивая на нее нагрузку", - сообщил президент РСА Игорь Юргенс.
В частности, с 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО стали обязаны продавать электронные полисы, с 28 апреля было введено натуральное возмещение ущерба по ОСАГО, с 25 сентября прямое возмещение убытков (ПВУ, означает получение выплаты у своего страховщика, а не у страховщика виновника) распространилось на массовые ДТП (ранее - только ДТП с двумя машинами), что сильно меняет систему взаиморасчетов между страховщиками, говорится в сообщении.
Дополнительную нагрузку на АИС РСА дает система "е- Гарант", запущенная недавно для бесперебойности продаж е- ОСАГО, отмечается в сообщении: сайт РСА обеспечивает завершение продажи полиса, если клиента перенаправило с неработающего сайта одного страховщика на сайт другого. Ранее, как сообщал ТАСС, у ЦБ возникли претензии к системе "е-Гарант", так как купить полис при тестовой проверке через нее не удалось.
Также через систему АИС РСА проверяется значение коэффициента "бонус-малус" (коэффициент аварийности, от которого зависит цена ОСАГО).