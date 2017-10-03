Власти Татарстана рассчитывают восстановить птицефабрику "Лаишевская"

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены восстановить крупную птицефабрику "Лаишевская", поголовье которой было уничтожено из-за птичьего гриппа, сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

"Мы планируем запустить заново птицефабрику "Лаишевская", ведем переговоры с инвестором, чтобы он взял ее с возможностью наращивания площадей", - сказал Ахметов, не уточнив, кто является инвестором.

Как сообщалось ранее, 10 мая на территории "Лаишевской", где у птиц был выявлен птичий грипп, ввели карантин на три месяца. Все поголовье комплекса в 447,8 тыс. птиц было уничтожено.

По словам Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, проблемы фабрики не отразятся на ценах на яйца.

"Поголовье компании не было застраховано. Думаю, что компания понесет ущерб примерно на 100 млн рублей", - отмечал он ранее.