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Власти Татарстана рассчитывают восстановить птицефабрику "Лаишевская"

Экономика и бизнес
3 октября, 14:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, октября. /ТАСС

Поголовье фабрики было уничтожено из-за птичьего гриппа

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КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены восстановить крупную птицефабрику "Лаишевская", поголовье которой было уничтожено из-за птичьего гриппа, сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

"Мы планируем запустить заново птицефабрику "Лаишевская", ведем переговоры с инвестором, чтобы он взял ее с возможностью наращивания площадей", - сказал Ахметов, не уточнив, кто является инвестором.

Как сообщалось ранее, 10 мая на территории "Лаишевской", где у птиц был выявлен птичий грипп, ввели карантин на три месяца. Все поголовье комплекса в 447,8 тыс. птиц было уничтожено.

По словам Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, проблемы фабрики не отразятся на ценах на яйца.

"Поголовье компании не было застраховано. Думаю, что компания понесет ущерб примерно на 100 млн рублей", - отмечал он ранее.

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