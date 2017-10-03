Медведев обсудил с губернатором Оренбургской области итоги уборки урожая

ГОРКИ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом итоги уборки урожая и состояние школ в регионе. В начале встречи Медведев отметил, что текущий год будет рекордным по сбору зерновых и зернобобовых культур и попросил Берга рассказать об итогах уборочной кампании в Оренбургской области.

Губернатор доложил главе правительства, что в регионе собрано 4,27 млн тонн зерна, что является рекордом для Оренбуржья. При этом в регионе уже засеяно озимыми культурами 600 тыс. гектаров земель, в целом планируется выделить под озимые культуры порядка 1 млн гектаров.

Премьер отметил тенденции последних лет, когда в регионах объем урожая стал увеличиваться за счет роста урожайности при общем сокращении площадей сельхозземель под зерновыми культурами. Он поинтересовался у Берга, складывается ли такая же ситуация и в Оренбургской области. Губернатор подтвердил, что и в Оренбуржье площадь зернового клина также сократилась по сравнению с советским периодом.

При этом в текущем году получена высокая урожайность даже в тех районах области, которые считаются зонами рискованного земледелия.

"Важно его [этот урожай] сохранить и грамотно им распорядиться", - прокомментировал Медведев. Он отметил, что эту тему, в частности, он планирует обсудить 4 октября на агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Это на самом деле очень важно, поговорим об этом и сейчас, и завтра, во время открытия ярмарки", - сказал Медведев.

Глава правительства и губернатор обсудили также ситуацию со строительством новых школ в Оренбургской области. Глава региона рассказал, что власти планируют до конца года построить три школы. В частности, по его словам, одну из школ планируется построить к декабрю. Берг пригласил Медведева приехать в Оренбургскую область к открытию этого учебного заведения.

Глава правительства поблагодарил Берга за приглашение. Он напомнил, что в бюджете РФ на 2018-2020 годы предусмотрено на 25 млрд рублей ежегодно на софинансирование строительства школ в регионах.

"Но если будут дополнительные ресурсы, мы, естественно, будем стараться направлять эти деньги и на строительство общеобразовательных школ в различных регионах нашей страны, в том числе и на территории Оренбургской области", - заключил Медведев.