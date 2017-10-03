Новак: допдоходы бюджета РФ от сделки ОПЕК+ оцениваются в 700 млрд - 1 трлн рублей

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дополнительные доходы бюджета РФ от сделки ОПЕК+ оцениваются в 700 млрд - 1 трлн руб.
Такую оценку дал в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть минимум от 700 млрд до 1 трлн руб. Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года", - сказал министр.
"Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета, за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке, - добавил Новак.
Министр также отметил, что спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалось. "В последние несколько месяцев мы видим, что темпы роста сланцевой добычи в США стабилизировались, а спрос на нефть в этой стране продолжает расти более высокими темпами, чем прогнозировалось в начале года. Такую же ситуацию мы наблюдаем в мире: спрос на нефть растет быстрее, чем ожидалось. В этом году он на 1,4 млн баррелей выше, чем в 2016", - сказал он.
Ранее Новак сообщал, что участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили в конце 2016 года соглашение о сокращении добычи нефти. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.