Более 600 млн рублей выделено на инфраструктуру инвестиционной площадки рядом с Каспийском

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 600 млн рублей выделено на инфраструктуру промышленной инвестиционной площадки рядом с Каспийском в Дагестане. Там будут расположены несколько предприятий, рассказал ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

"На инфраструктуру промышленной площадки, где располагается несколько предприятий - завод им. Гаджиева, завод строительных материалов и др., выделено около 650 млн рублей. Наверное, около половины средств за те работы, которые выполнены, уже перечислено. Ожидаем, что до конца года все деньги будут перечислены в субъект", — сказал Кривогов.

По его словам, в октябре-ноябре планируется ввести в эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газа. "Сейчас достраивают очистные сооружения. Соответственно, к концу этого года мы получим оборудованную промышленную площадку", — добавил руководитель Фонда развития моногородов.

Как отметил Кривогов, параллельно идет реализация самих проектов. "Одновременно "Россельхозбанк" сейчас открыл финансирование по заводу строительных материалов. Примерно 1,5-2 млрд рублей (направят — прим. ТАСС) на расширение этого проекта, в рамках которого будет организовано несколько подпроектов в строительной отрасли. Они будут вводиться в декабре и первом и втором кварталах (2018 года)", — сообщил собеседник ТАСС.

Состояние строительной отрасли

Планируется, что продукция этих предприятий позволит обеспечивать стройматериалами внутренний рынок республики. "Махачкала - одна гигантская стройка, я такого жилищного строительства, честно говоря, не видел нигде, даже в Москве. Руководство региона очень здорово раскрутило строительную отрасль", — отметил Кривогов.

Он также добавил, что в Дагестане есть нехватка строительных материалов. "Они все закупают у соседних республик, там не хватает материалов. И поэтому завод должен заработать и, думаю, успеют его реализовать к сроку - к концу (текущего) года, плюс-минус два-три месяца", — уточнил он.

"Для Дагестана - это очень важный проект, он расположен рядом с Махачкалой и Каспийском за жилой зоной. Рядом аэропорт, железная дорога. В общем, правильный проект, он должен состояться", — заключил руководитель фонда.

Моногорода Дагестана

Как ранее сообщал ТАСС, около 2,4 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в город Каспийск в Дагестане благодаря поддержке Фонда развития моногородов.

Якорным проектом в Каспийске является завод строительных материалов. Непосредственно в этот проект планируется привлечь 1,8 млрд рублей (в том числе за счет кредитных средств), создать 280 рабочих мест. Остальные инвестиции будут направлены на сопутствующие производства, все проекты дадут 850 рабочих мест.

Сейчас в Дагестане статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни, в Северо-Кавказском федеральном округе таким статусом обладает Медногорское городское поселение и город Невинномысск.