ЦБ предложил ввести вид страхования жизни, где доля инвестиционного риска ляжет на клиента

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России предлагает обсудить закрепление в законодательстве РФ нового вида страхования жизни - долевого (ДСЖ), известного на западных рынках как Unit-Linked. Оно отличается от имеющихся в РФ страховых продуктов тем, что часть инвестиционного риска страховщика лежит на клиенте. Такое предложение содержится в докладе по развитию страхования жизни, опубликованном во вторник Банком России.

Сейчас в России существует инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое работает как страховой полис, при этом взнос клиента (обычно 300-500 тыс. рублей) инвестируется на фондовом рынке. В конце срока действия полиса страховщик гарантирует клиенту выплату вложенных денег, даже если инвестиция оказалось неудачной (что при самостоятельном инвестировании обернулось бы потерей денег). Плюс, если стратегия инвестирования оказалась удачной, клиенту выплачивается дополнительный инвестдоход.

Ключевое отличие Unit-Linked от ИСЖ в том, что защита вложенного капитала не гарантирована, то есть часть инвестиционного риска лежит на клиенте. "Это обуславливает более высокую доходность Unit-Linked по сравнению с ИСЖ и популярность данного продукта в странах с развитой системой страхования", - говорится в докладе.

Фиксированная выплата полагается только в случае смерти клиента, в остальных случаях размер выплаты зависит от результатов инвестирования. Кроме того, Unit-Linked дает клиенту больше возможностей для инвестирования, чем это предусмотрено законодательством РФ для ИСЖ.

Специальное регулирование

Внедрение ДСЖ (аналога Unit-linked) в РФ - дискуссионный вопрос, при этом очевидно, что его появление потребует отдельного регулирования, говорится в докладе. Планируется, что правила для администрирования средств клиентов по ДСЖ будут аналогичны правилам на рынке коллективных инвестиций.

Кроме того, введение ДСЖ потребует повышения ответственности страховщиков жизни: аналогично ответственности, которую несут профучастники рынка ценных бумаг - инвесткомпании и брокеры, так как страховщики жизни получат аналогичные права. В частности, они могут советовать клиенту, куда и на каких условиях вкладывать деньги.

За советы или непредоставление всей информации, которые привели к потерям клиентов или недополученной доходности, страховщикам должна быть установлена ответственность, считают в ЦБ. О возможном введении такой ответственности в июле говорил ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"В рамках ДСЖ средства будут инвестироваться в более широкий круг активов, включая более рисковые вложения, чем при инвестировании средств в рамках обычного ИСЖ, что позволит, во-первых, повысить уровень доходности по данному виду инвестиций, а во-вторых, увеличить объем средств граждан, вкладываемых в реальный сектор экономики", - отмечается в докладе.

Страхование жизни стало крупнейшим сегментом страхового рынка РФ в первом полугодии 2017 года, достигнув 141,2 млрд рублей (рост на 60%).