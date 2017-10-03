Соколов: острая фаза операции по вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Острая фаза операции по вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена. Всего возвращены 27,5 тыс. человек.
"Перевезено порядка 27,5 тыс. пассажиров, в том числе 10 тыс. - непосредственно из стран зарубежья, - сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. - Острая фаза операции по вывозу туристов на сегодняшний день завершена".
Соколов добавил, что доложил во вторник о ситуации президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что со вторника самолеты "ВИМ-Авиа" уже летают по своему расписанию, вывозя пассажиров из Турции, Италии, Испании и других стран, а также выполняют рейсы по территории России.
Министр отметил, что полеты пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" полностью обеспечиваются совместно с российскими перевозчиками. Он напомнил, что такие билеты продавались с датами отправления до 28 октября.
"Но с 15 октября компания "ВИМ-Авиа" свои полеты осуществлять не будет", - отметил министр. "Мы будем переводить пассажиров на рейсы других российских авиакомпаний", - добавил он.