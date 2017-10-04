WSJ: ЕС потребует от Amazon несколько сотен миллионов евро за неуплату налогов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Европейский союз может обязать американскую корпорацию Amazon выплатить Люксембургу несколько сотен миллионов евро за неуплату налоговых сборов. С соответствующим требованием намерена выступить антимонопольная служба Еврокомиссии (ЕК), сообщает во вторник газета The Wall Street Journal.

По информации издания, ЕК начала проверку в отношении Amazon в октябре 2014 года, заподозрив ее в том, что с 2003 года она фактически уходила от уплаты сборов благодаря налоговому законодательству Люксембурга. Как отмечает газета, европейская операционная штаб-квартира корпорации Amazon Sarl ежегодно выплачивала компании-учредителю, зарегистрированной в Люксембурге, вознаграждение за использование прав на интеллектуальную собственность (роялти) в размере приблизительно €500 млн. Эти выплаты, поясняет газета, позволили Amazon уменьшить налогооблагаемую сумму, поскольку компания-учредитель благодаря люксембургским законом могла не платить корпоративный налог с части прибыли.

В частности, указывает The Wall Strett Journal, с 2006 по 2014 год компания-учредитель получила в качестве прибыли, "связанной с роялти от аффилированных предприятий" или "на основании соглашений с аффилированными компаниями", €3,39 млрд, а в качестве необлагаемой налогом прибыли указала сумму в €1,89 млрд.

В ноябре 2014 года разгорелся скандал "Люксликс". Тогда журналисты получили доступ почти к 30 тыс. страниц налоговой документации, свидетельствующей о том, что 340 корпораций переводили часть своих доходов в Люксембург. По информации Sueddeutsche Zeitung, некоторым из них удавалось платить налог в размере одного процента от прибыли. Жан-Клода Юнкер, который занял пост председателя Еврокомиссии в конце 2014 года, а до этого в течение 18 лет возглавлял правительство Люксембурга (1995-2013), тогда обвинили в нарушении правил и законодательства ЕС, однако он заявил, что "все делалось в соответствии с национальными законодательными нормами и международными нормами в этой области".