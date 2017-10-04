"Газпром" рассчитывает занять 10% газового рынка Китая в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. "Газпром" после выхода газопровода "Сила Сибири" на проектную мощность в 2025 году рассчитывает занять 10% потребления газа на рынке Китая, сообщил, выступая на Международном газовом форуме, начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус.

"В настоящее время завершается строительство подводного трансграничного перехода газопровода "Сила Сибири" через реку Амур и в рамках реализации только данного проекта после выхода на проектную производительность в 2025 году мы планируем занять на китайском рынке около 10% от совокупного потребления в этой стране", - сказал он.

Полоус напомнил, что также "Газпром" работает и над другими маршрутами поставки газа в Китай, в том числе с Дальнего Востока.

Он также отметил, что "Газпром" не ограничивается проектами в добыче и транспортировке, на Амурском газоперерабатывающем заводе продолжается строительство основных объектов.

"На фоне ожидаемого сокращения производства гелия в мире можно ожидать, что российский гелий найдет достаточно существенную нишу на мировом рынке", - сказал он.

Поставки в Китай

В настоящее время "Газпром" строит газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 году увеличены до 158,811 млрд рублей с 76,162 млрд рублей.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 году между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.