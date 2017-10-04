Росавиация не подтвердила информацию об остановке финансирования "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Информация о прекращении финансирования деятельности "ВИМ-Авиа" не соответствует действительности. Платежи, позволяющие финансировать деятельность этой авиакомпании, поступят в "Аэрофлот" до конца дня, сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации.
"Данная информация не соответствует действительности, документы о финансовой отчетности должны быть четко выверены, чем и занимаются специалисты Росавиации и "Аэрофлота". Об этом знают представители "Аэрофлота", которые участвовали в работе утреннего оперативного штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа". В ходе заседания штаба были досконально обсуждены вопросы проведения платежей, они будут сегодня осуществлены в согласованные сроки", - сказал он, добавив: "Видимо, источник в "Аэрофлоте" совершенно не осведомлен о принимаемых оперативным штабом решениях".
По словам официального представителя Росавиации, письмо генеральному директору "Аэрофлота" о выплате платежей в счет взаиморасчетов с организациями, осуществляющими обслуживание текущей операционной деятельности "ВИМ-Авиа", включая заправку топливом для выполнения рейсов авиакомпании, было направлено в "Аэрофлот" еще 29 сентября. Указание конкретных рейсов оперативно доводится до "Аэрофлота" соответствующими телеграммами руководителя Росавиации, добавил он.