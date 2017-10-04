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Минфин закупит валюту с 6 октября по 7 ноября на 76 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 октября, 12:54 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что ежедневный объем покупки иностранной валюты, таким образом, будет эквивалентен 3,5 млрд рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин с 6 октября по 7 ноября 2017 года закупит валюту на сумму 76 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В октябре дополнительные доходы прогнозируется на уровне 96,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 6 октября по 7 ноября 2017 года, составляет 76,0 млрд рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам сентября 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в сентябре 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило -20,3 млрд рублей. "Преимущественно за счет более низкого обменного курса доллара США к рублю по сравнению со среднемесячным значением августа и более низкого объема экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозированным уровнем",- считают в Минфине.

Механизм закупок валюты

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

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