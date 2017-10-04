Минфин закупит валюту с 6 октября по 7 ноября на 76 млрд рублей

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин с 6 октября по 7 ноября 2017 года закупит валюту на сумму 76 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В октябре дополнительные доходы прогнозируется на уровне 96,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.
"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 6 октября по 7 ноября 2017 года, составляет 76,0 млрд рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам сентября 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в сентябре 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило -20,3 млрд рублей. "Преимущественно за счет более низкого обменного курса доллара США к рублю по сравнению со среднемесячным значением августа и более низкого объема экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозированным уровнем",- считают в Минфине.
Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.
По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.