Медведев: Россия близка к исполнению своей доктрины продовольственной безопасности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Развитие агропромышленного комплекса России позволило стране вплотную подойти к исполнению требований доктрины продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытии агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017".

Глава правительства подчеркнул, что аграрный сектор в стране успешно развивается. "По сути можно сказать, что мы близки к исполнению доктрины продовольственной безопасности", - констатировал Медведев, отметив, что при ее разработке ряд позиций казался "очень труднодостижимым". "Но они [цели] достигнуты, мы можем это утверждать, и по сути Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира, это здорово", - заключил председатель правительства.

В результате, продолжил Медведев, увеличивается и экспорт российской сельхозпродукции. По его словам, все это в немалой степени связано с государственной поддержкой. Он напомнил, что в этом году она составила 242 млрд рублей, причем "эффективность от этих средств налицо". "И в следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что будет и дальше проводиться развитие сельских территорий, строиться жилье, школы, фельдшерско-акушерские пункты и др.

Комментируя рекордные показатели урожая в РФ, Медведев обратил внимание, что увеличилась урожайность с гектара на самых разных территориях. Кроме того, отметил премьер, в России стали производить в целом больше мяса и мясных продуктов, растет пищевая промышленность - в этом году примерно на 3,5%.

Медведев также заявил, что урожай зерновых в РФ будет в этом году рекордным за последние 100 лет, возможно, за всю историю России.

"Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 126 млн тонн зерна. А это не просто больше, чем в прошлом году, по сути это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 100 лет, ну а что было 100 лет назад - мы просто не знаем. Скорее всего, это рекорд вообще за всю историю", - сказал Медведев.

Глава правительства поздравил аграриев с приближающимся профессиональным праздником, подчеркнув, что они превратили "наше сельское хозяйство в перспективную и прибыльную отрасль".